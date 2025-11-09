Два человека погибли в ДТП на Крымском мосту

Автомобиль Mercedes-Benz врезался в бетонное ограждение, пытаясь обогнать пассажирский автобус на автодорожной части Крымского моста. Два человека погибли, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Предварительно, вечером 8 ноября водитель иномарки при обгоне пассажирского автобуса «Краснодар — Севастополь» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

«В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних доставлены в учреждение здравоохранения», — уточнили в надзорном ведомстве.

Прокурор Керчи Денис Кулебянов прибыл на место аварии. Крымская прокуратура совместно с Южной транспортной прокуратурой устаналивает обстоятельства ДТП.

