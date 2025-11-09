Два человека погибли в аварии с Lamborghini на севере Москвы

В аварии на Ленинградском шоссе в Москве двое погибли и двое пострадали

В результате аварии со спортивным автомобилем Lamborghini на Ленинградском шоссе в Москве погибли два человека и еще двое пострадали. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло рядом со съездом с Международного шоссе. По предварительным данным, спорткар перевернулся и загорелся.

Прибывшие на место экстренные службы перекрыли съезд, причина аварии выясняются.

Ранее автомобиль Mercedes-Benz врезался в бетонное ограждение на Крымском мосту при попытке пассажирского автобуса, погибли два человека. Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением.

Также ранее пять человек погибли в аварии с двумя легковушками в Туве.