Кричал и просил нож. Осьминог намертво присосался к водолазу в Турции

В Турции осьминог присосался к спине водолаза во время чистки днища яхты

В интернете завирусилось видео схватки дайвера с присосавшимся к спине осьминогом. Головоногий моллюск атаковал мужчину во время погружения в Турции, сообщил Telegram-канал 112 .

Дайвер чистил днище яхты, когда почувствовал, что к спине присосался осьминог. Он вышел на пирс и попытался снять моллюска вручную, но тот уворачивался. Мужчина просил очевидцев о помощи и спрашивал, есть ли у них нож.

Жителей Южной Америки затерроризировали капибары. Во время пандемии десятки мемных зверьков оккупировали улицы города Нордельта в Аргентине и, когда отменили самоизляцию, отказались уходить. В Колумбии самый крупный в мире грызун затоптал девушку, плававшую в озере. Ей пришлось опуститься под воду, чтобы животное отстало.