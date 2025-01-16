Злобная капибара искусала девушку в Колумбии

На девушку в Колумбии напал самый крупный в мире грызун. Капибара искусала ее во время отдыха на озере. От животного пришлось отбиваться палкой, сообщил сайт Need To Know.
Животное из муниципалитета Сьенага в департаменте Магдалена развеяло миф о безобидности капибар. Девушка купалась в озере рядом с берегом. Довольно крупная особь подплыла к ней со спины и начала преследовать.
Девушка попятилась и выставила вперед руку, но животное напало. Разъяренная капибара вцепилась ей в волосы, затем попыталась укусить лицо. Пострадавшей пришлось опуститься под воду, чтобы постараться ослабить хватку грызуна. Увидевший это парень схватил палку и помог ей отбиться.
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