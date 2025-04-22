Капибары замучили жителей города в Аргентине

Жители аргентинского города Нордельта пожаловались на заполонивших улицы капибар. Они боятся, что грызуны не только подпортят огороды, но и нападут на детей. Однако зоозащитники не поддержали предложенное властями решение проблемы, сообщила газета The New York Times .

Капибары сильно размножились во время пандемии. Они чувствовали себя безопасно на опустевших улицах города к северу от Буэнос-Айреса с зелеными насаждениями, пресной водой и отсутствием хищников. Теперь, когда жизнь аргентинцев вошла в привычное русло, животные стали помехой.

По подсчетам биологов, за последние два года популяция капибар в Нордельте утроилась и достигла почти тысячи особей при населении города всего 45 тысяч человек. Животные пасутся возле теннисных кортов, спят на волейбольных площадках, уничтожают огороды, провоцируют ДТП и нападают на собак.

«Я не оставляю [своего пса] одного в саду, потому что не знаю, что может случиться. <…> Жители считают их опасными, они боятся за своих маленьких детей», — заявил местный активист Пабло Пефоре.

Муниципалитет устроил отлов 250 животных для стерилизации. Препарат, который специалисты введут грызунам, на несколько месяцев снизит их фертильность. Однако не все жители Нордельта одобрили такое решение. Зоозащитники заявили, что капибары милые, а съеденные ими растения снова вырастут.

В том, что не все капибары ведут себя дружелюбно, убедилась жительница Колумбии. Грызун набросился на нее во время отдыха на озере.