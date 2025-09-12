Красноярский поселок закрыли на карантин до 29 сентября из-за сибирской язвы
Вспышка сибирской язвы среди домашнего скота привела к объявлению карантина в поселке Первомайский Емельяновского района Красноярского края. Как сообщила пресс-служба муниципалитета, ограничения продлятся до 29 сентября.
До этого срока посторонним лицам запрещено посещать места, где находятся заболевшие животные. Исключение сделали только для обслуживающего персонала, сотрудников управления ветеринарной службы и специалистов, занимающихся ликвидацией эпизоотического очага.
Также под запрет попали ввоз и вывоз животных, способных заразиться, заготовка и вывоз кормов, разделка туш забитых животных.
Местным жителям временно запретили проводить охоту, ярмарки, торги и другие мероприятия, связанных со скоплением домашнего скота.
Эти же ограничения распространяются на всю территорию в радиусе 20 километров от поселка.
Сибирская язва представляет опасность для человека. Бацилла передается при контакте с больным животным, а также зараженным мясом. Самая высокая летальность — при попадании возбудителя в легкие. Единственным способом профилактики остается вакцинация домашнего скота.
На минувшей неделе сотрудники Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели более миллиона вакцинаций коров и быков на сельскохозяйственных предприятиях региона.