Ветслужба Подмосковья провела свыше миллиона вакцинаций рогатого скота с января

Сотрудники государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья регулярно проводят мероприятия по защите здоровья животных. С начала года специалисты осуществили свыше 732 тысяч диагностических исследований.

Ветеринары, в частности, выполнили 257 тысяч анализов среди крупного рогатого скота на бруцеллез, 149 тысяч — на туберкулез, 132 тысячи — на лейкоз и еще 73 тысячи — на гиподерматоз.

В животноводческих предприятиях Московской области провели более миллиона вакцинаций коров и быков. В том числе 130 тысяч животных привили от парагриппа-3, 128 тысяч — от инфекционного ринотрахеита, 111 тысяч — от вирусной диареи, 83 тысячи — от лептоспироза, 62 тысячи — от сибирской язвы и еще 30 тысяч — от бешенства.

Профилактические меры охватывают хозяйства всех форм собственности и позволяют защищать поголовье от опасных болезней.