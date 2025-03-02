Красноярский подросток пообещал сжечь паспорт ради лайков

Блогер-подросток из Красноярска заявил, что сожжет собственный паспорт, чтобы набрать лайки в соцсети. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале .

Она отметила, что блогер не набрал нужное число реакций и передумал уничтожать документ.

«После негатива от подписчиков и жителей города сказал, что паспорт в целости и сохранности. Вероятно, теперь на его треш-контент обратят внимание в ПДН», — предположила Мизулина.

Пресс-служба МВД по Красноярскому краю сообщила, что полиция начала проверку после публикации видео с обещанием сжечь паспорт. Правоохранители установят личность молодого человека, грозившегося уничтожить документ.

«По результатам проверки будут приняты меры соответствующего реагирования», — добавили в пресс-службе.

Ранее паспорт на камеру сжег певец Шарлот. Прокурор запросил для него семь лет колонии. Артиста обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в уничтожении официального документа.