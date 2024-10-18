Сжегшего паспорт Шарлота доставили в суд, ему грозит до шести лет колонии

Певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого по четырем статьям Уголовного кодекса, доставили в Самарский областной суд. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Артист не стал отвечать на вопросы о своем самочувствии.

Инстанция рассмотрит дело Шарлота*, обвиняемого в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также уничтожении официального документа. Певцу грозит до шести лет колонии.

Ранее Шарлот* возмутился из-за неработающего радио в камере СИЗО и потребовал перевода в другое помещение. После отказа он объявил голодовку, которая закончилась уже на следующее утро.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.