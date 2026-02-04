Уголовные дела завели в Красноярском крае после поджога и нападения с молотком в школе

СК: в Красноярском крае завели уголовные дела после нападения на школу 4 февраля

В Красноярском крае возбудили уголовные дела после нападения восьмиклассницы на детей в школе. Об этом сообщила пресс-службы Следственного комитета.

«Следователи регионального СК России работают на месте происшествия. Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Специалисты оценят действия должностных лиц по обеспечению безопасности в школе.

По данным регионального Минздрава, при нападении пострадали пять человек, из госпитализировали с ожогами и черепно-мозговыми травмами. Телеграм-канал Baza сообщил, что число раненых увеличилось до шести.