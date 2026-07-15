Краснодарцев арестовали на 14 дней за съемки ролика со шпагатом на фоне храма
Суд назначил 14 дней административного ареста автомобилистам, которые сняли ролик со шпагатом на фоне Войскового собора князя Александра Невского. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Ленинский районный суд Краснодара рассмотрел материалы в отношении Эдуарда Восканянца и Артема Симоняна.
«Молодые люди в возрасте 19 и 23 лет записали неуместное видео на территории собора Александра Невского по улице Постовой в Краснодаре, заехав туда на двух мерседесах», — прокомментировали в пресс-службе.
Мужчины извинились и отметили, что не хотели оскорбить чувства верующих.
«Я залез на свою машину на фоне церкви. Я не хотел этими действиями выступить против церкви или веры. Это просто была, если честно, глупость. Просто красивый ракурс, красивый вид», — объяснил один из них.
В апреле полиция задержала двух девушек в Ростове, которые опубликовали видео с танцами на фоне собора Рождества Пресвятой Богородицы. Россиянки признали вину, но так и не смогли объяснить, зачем записали и опубликовали ролик.