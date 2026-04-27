Танец девушек у собора в Ростове-на-Дону закончился задержанием

В Ростове-на-Дону полицейские задержали двух девушек после публикации видео с танцами на фоне кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Силовики задержали девушек 1990 и 2009 годов рождения. Они признали вину, однако не смогли объяснить, зачем записали и выложили ролик в интернет.

«Видео вызвало негативную реакцию жителей города и обсуждение в социальных сетях. Сотрудники полиции установили личности участников правонарушения», — рассказали в ведомстве.

На россиянок составили административные протоколы по статье об умышленном публичном осквернении предметов религиозного почитания, а также религиозной символики и атрибутики.

«Правоохранительные органы напоминают, что подобные действия недопустимы и могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность» — напомнила пресс-служба.

Ранее съемочная группа сериала «Жуки» оказалась в центре разбирательства после съемок у храма Николая Чудотворца в Калужской области. Они облили здание водой в 20-градусный мороз, из-за чего им пригрозили уголовным преследованием.