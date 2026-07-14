В Краснодаре задержали мужчин за съемки видео со шпагатом на фоне храма

В Краснодаре полицейские задержали двух мужчин, устроивших скандальную съемку на фоне Войскового собора князя Александра Невского. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На кадрах было видно, как один из мужчин позировал, сидя на шпагате между двумя машинами. На заднем плане был виден храм на Постовой улице.

В ведомстве уточнили, что задержали 19 и 23-летнего горожан. Их действиям дадут комплексную правовую оценку. Сейчас проводится проверка.

«Я залез на свою машину на фоне церкви. Я честно не хотел этими действиями что-либо показать против церкви или любой веры. Это просто была, если честно, глупость. Просто красивый ракурс, красивый вид», — объяснил свои действия один из задержанных.

Мужчины извинились, отметив, что не хотели оскорбить чувства верующих.

Ранее в Ростове-на-Дону танец девушек на фоне кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы закончился задержанием.