Краснодарские спасатели опровергли гибель крокодилов при пожаре в зоопарке Ейска

Краснодарские спасатели не нашли погибших животных после пожара в зоопарке Ейска

Пожар в зоопарке Ейска «Крокодиловый каньон» не привел к гибели животных. Первоначально представленная информация о 28 сгоревших крокодилах и одной черепахе не подтвердилась. Об этом 360.ru cообщили в пресс-службе краснодарского главка МЧС.

Сейчас пожар полностью ликвидирован, специалисты приступили к разбору сгоревших конструкций.

«На данный момент времени передают информацию, что погибших животных не обнаружено», — подчеркнули в пресс-службе.

Причину возникновения огня установят дознаватели.

Сотрудник ейского зоопарка «Крокодиловый каньон» в комментарии 360.ru заявил, что сезон работы зверинца закончился 1 сентября. После этого всех животных вывезли.

В пресс-службе краевого СК объявили о проверке для установления причин возникновения огня и условий содержания животных. По итогам работы криминалисты примут решение о возбуждении уголовного дела.

Пожар в зоопарке Ейска начался в ночь на вторник, 9 сентября. Прибывшим на место спасателям понадобилось два часа для ликвидации пламени.

Изначально пресс-служба краевого главка МЧС сообщила, что в огне погибли 28 крокодилов и одна черепаха. Но после тушения трупов животных на месте не нашли.