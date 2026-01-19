Краснодарская школьница провалилась в колодец по дороге на учебу

Пятиклассница рухнула в открытый колодец в Краснодаре по дороге в школу. Видеозапись с пострадавшей школьницей появилась в распоряжении 360.ru.

Неогороженную дыру на улице 75-летия Победы закрывал только слой снега, поэтому 10-летняя девочка не заметила опасность. Провалившаяся в колодец школьница закричала, и на шум отреагировали прохожие, которые помогли ей выбраться.

По факту ЧП региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В результате падения девочка получила травмы.

«В ходе расследования будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за осуществление деятельности в сфере ЖКХ», — отметили в пресс-службе ведомства.

