Трактор с водителем провалился под лед в Омской области

Трактор с водителем утонул в Иртыше после выезда на лед

Провалом под лед закончилась попытка водителя трактора пересечь участок реки Иртыш в Омской области вне переправы. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, транспортное средство ушло под воду вместе с водителем.

В ведомстве уточнили, что водитель трактора «Молот ZL-30» сначала ехал по дороге Нагорно — Аевск — Бородинка в Тевризском районе.

По неизвестной причине он не добрался до переправы и выехал на лед Иртыша, который не выдержал веса трактора. Водитель утонул вместе с транспортным средством.

Полиция начала проверку для установления причин и обстоятельств происшествия.

В середине прошлой недели Амурский главк МЧС сообщил, что за сутки в регионе под лед провалились четыре автомобиля и рейсовый автобус с пассажирами. В ведомстве уточнили, что водители выезжали на водоемы на участках между мысами Речной и Киселевского, а также около острова Рогозина. В результате происшествий никто не погиб и не пострадал.