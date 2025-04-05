Кран упал на бетономешалку на севере Москвы

В Северном административном округе Москвы гусеничный башенный кран упал на бетономешалку. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП случилось в Войковском районе на Выборгской улице, дом № 9/1.

«Кран в 10 этажей, кабина внизу, в кабине никого нет. Кран упал на бетономешалку», — рассказал источник.

Информации о заблокированных и пострадавших не поступало.

Несколько дней назад на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве камень упал с фасада здания на тротуар и проезжую часть. Один автомобиль получил повреждения — удар пришелся по бензобаку. Никто из людей не пострадал, другие подробности неизвестны.

До этого балкон с женщиной обвалился с пятого этажа дома в столице. Пострадавшую нашли на тротуаре без сознания.