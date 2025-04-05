Кран упал на бетономешалку на севере Москвы
Источник 360.ru: в Войковском районе кран упал на бетономешалку
В Северном административном округе Москвы гусеничный башенный кран упал на бетономешалку. Об этом сообщил источник 360.ru.
ЧП случилось в Войковском районе на Выборгской улице, дом № 9/1.
«Кран в 10 этажей, кабина внизу, в кабине никого нет. Кран упал на бетономешалку», — рассказал источник.
Информации о заблокированных и пострадавших не поступало.
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