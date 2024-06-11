Балкон с женщиной рухнул с пятого этажа в Москве

Источник 360.ru: женщина пострадала при обрушении балкона в Москве

Фото: Pxhere

Балкон вместе с женщиной рухнул с пятого этажа на проспекте Мира в Москве. Подробности 360.ru сообщил источник.

Пострадавшую нашли без сознания на тротуаре и увезли в Боткинскую больницу столицы.

«Диагноз скорая не уточнила», — передал источник.

Информации о состоянии пациентки нет. К месту происшествия прибыли спецслужбы.

Дом — кирпичный, семиэтажный. Первый этаж — административный. Подробности происшествия выясняются.

Ранее жительница Рязанской области пострадала из-за рухнувшего балкона. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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