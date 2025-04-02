Камень рухнул с фасада здания на машину в Тверском районе Москвы

Камень упал с фасада на тротуар и проезжую часть на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Повреждения получил автомобиль. Как уточнил источник, удар пришелся по бензобаку.

Никто из людей не пострадал. Подробности происшествия выясняются.

Ранее балкон с женщиной рухнул с пятого этажа в Москве. Пострадавшую обнаружили на тротуаре без сознания и отправили в Боткинскую больницу. К месту происшествия оперативно прибыли представители экстренных служб.