В Севастополе пропавшего сына погибшей при взрыве женщины нашли мертвым

В Севастополе установили личность второго погибшего при взрыве в многоэтажке. Им оказался 20-летний молодой человек, который ранее числился пропавшим без вести, сообщили в пресс-службе СК региона.

На месте трагедии следователи нашли неопознанные фрагменты останков. ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат жителю квартиры на первом этаже, где находился эпицентр взрыва.

Ранее при разборе завалов в этой же квартире обнаружили тело его матери. Женщина воспитывала шестерых детей. Четыре дочери погибшей сейчас находятся в больницах.

Взрыв прогремел ночью 23 марта. Ударная волна повредила соседний дом, там начался пожар. Пострадали 12 человек. На месте до сих пор разбирают завалы, жильцам предоставили временное жилье.

Причину трагедии пока не назвали. СК исключил версии с утечкой бытового газа и внешним вмешательством. Уголовное дело расследуют по двум статьям — причинение смерти по неосторожности и незаконное хранение взрывного устройства.