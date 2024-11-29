Кот застрял под капотом машины в Москве

Кошка залезла под капот автомобиля в Москве и застряла. Перепуганного питомца вызволили, рассказал 360.ru владелец машины.

О громко мяукающем в машине на Ленинском проспекте коте сообщили местные жители. Они связались с владельцем авто и предупредили его о застрявшем четвероногом.

«Я возле машины нахожусь. Уже нету кота», — объяснил хозяин машины.

Он подтвердил, что вытащил питомца. Кот не пострадал и после освобождения тут же скрылся.

«Убежал уже, да», — добавил москвич.

Ранее в Химках кот упал в лифтовую шахту жилого дома. Черно-серый питомец не мог сам выбраться и громко мяукал, чем привлек внимание людей. В результате лифтер вытащил перепуганное животное. Жители поблагодарили мужчину за помощь и неравнодушие.