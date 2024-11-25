Упавшего в шахту лифта кота спасли в Химках

Кота, упавшего в шахту лифта, спасли в Химках. Жалобные крики животного услышали жители дома на Юбилейном проспекте, 82.

Неравнодушные жильцы вызвали лифтера, который и вызволил животное.

Как оказалось, кот забрался в шахту лифта в поисках теплого угла, но выбраться самостоятельно не смог. Ему грозила голодная смерть.

Специалист спустился в шахту лифта и достал перепуганное животное, а жители поблагодарили лифтера за помощь и неравнодушие.