Косметолог в Москве заразил клиентку ботулизмом

Жительница Махачкалы во время поездки в Москву прошла курс омолаживающих инъекций и заболела ботулизмом. Косметолог ввел ей не зарегистрированный в России препарат, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Женщина обратилась за коррекцией мимических морщин в одну из столичных частных клиник. Специалист ввел ей незарегистрированный в России препарат Refinex, из-за которого, как выяснили санитарные врачи, у клиентки развился ятрогенный ботулизм.

Симптомы болезни проявились на четвертый день после инъекций ботокса. У женщины появилась мышечная слабость, опустилось веко, она с трудом дышала, жевала и глотала пищу.

Ботулизм — это тяжелое заболевание, которое вызывает поражение нервной системы. Массовая вспышка заболеваемости произошла в России в конце июня — начале июля. Источником заражения стала фасоль в готовых салатах.