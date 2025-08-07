Кошку Масяню чудом спасли из-под завалов рухнувшего дома в Саратове

Кошку Масяню спасли из-под завалов обрушившегося дома в Саратове. Она провела там почти две недели, из них первые семь дней — без еды и воды. Наконец-то животное вернули хозяйке, сообщил Telegram-канал Mash .

Спасатели установили котоловку во время последнего визита, и животное попало в нее.

«Из-за завалов на верхних этажах у эмчеэсников не было доступа к этим уровням. Сама Масяня была очень напугана и пряталась от людей», — сообщил источник канала.

Сейчас кошка восстанавливается после стресса. С ней находятся хозяйка Анна, собака и еще один кот. Пса удалось вытащить сразу после происшествия, а двое других питомцев остались под завалами. На прошлой неделе из-под обломков извлекли кота Анны, а сегодня — Масяню. Женщина была уверена, что ее любимцы погибли, и узнала о чуде спасения только из социальных сетей.

Часть многоквартирного дома на улице Блинова в Саратове разрушилась из-за взрыва бытового газа. Погибли семь человек, в том числе ребенок.