Короткое замыкание произошло в гимназии № 1 в Люберцах

Днем в понедельник, 12 мая, в гимназии № 1 в Люберцах произошло короткое замыкание электропроводки. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

«Пострадавших нет, причина: короткое замыкание», — заявили в ведомстве.

Очевидцы сообщили 360.ru, что ученики почувствовали запах гари на третьем этаже здания. В результате детей оперативно эвакуировали на улицу

«Учителя очень быстро среагировали, выдавали детям куртки через окно, пожарные приехали быстро, тушили пожар, задымление сильное и запах гари», — рассказал источник.

По предварительным данным, детей из младших классов эвакуировали в школу № 44. Гимназия не пострадала.

«Наш класс повели делать манту. Когда уже больше половины сделали, кто-то сказал что мы горим, я вышла посмотреть и увидела дым», — рассказала об обстановке ученица образовательного учреждения.

Ранее из-за пожара около 800 человек эвакуировали из ТЦ «Ривьера»на юге Москвы.