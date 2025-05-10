Около 800 человек эвакуировали из ТЦ «Ривьера» на юге Москвы

На юге Москвы потолок загорелся в торгово-развлекательном центре «Ривьера», расположенном на Автозаводской улице. Из здания эвакуировали 800 человек, сообщил источник 360.ru.
Информация о происшествии поступила в 21:25. Возгорание произошло в одном из магазинов ТЦ. Охрана своими силами потушила огонь до прибытия экстренных служб.
Выяснилось, что на минус первом этаже торгового центра загорелся навесной потолок. Общая площадь пожара составила два квадратных метра.
Обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работают экстренные службы.
В ночь на 8 мая на улице Верхние Поля произошло возгорание строительных бытовок. Жертвой пожара стал мужчина. Также спасатели обнаружили в квартире жилого дома на улице Аргуновской тело пенсионерки.
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