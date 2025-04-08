Бывшая королева красоты погибла при землетрясении в Мьянме, спасая ребенка

NTK: бывшая «Мисс Туризм Мьянмы» погибла во время землетрясения, спасая ребенка

В Мьянме спасатели обнаружили тело бывшей королевы красоты под завалами здания, куда она попала, пытаясь спасти ребенка во время землетрясения. Об этом сообщило издание Need To Know (NTK).

Разрушительное землетрясение в Мьянме, унесшее тысячи жизней, произошло 28 марта. Среди погибших оказалась первая обладательница титула «Мисс Туризм Мьянмы» Сали Ми. Спасатели нашли 28-летнюю женщину под руинами 12-этажного здания в Мандалае 2 апреля.

Девушка вошла в здание, пытаясь спасти ребенка во время подземных толчков. Организаторы международного конкурса выразили соболезнования ее семье и друзьям.

Ранее китайский телеканал сообщил, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысячи. Кроме того, пострадали 5017 человек, пропавшими без вести числятся как минимум 160.

До этого сейсмолог Алексей Завьялов рассказал, что в России от подземных толчков не застрахованы четыре региона — Крым, Северный Кавказ, Краснодарский край и Калининградская область.