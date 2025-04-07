Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3,6 тысячи
Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысячи, пострадали еще 5017 человек. Об этом сообщил телеканал China Global Television Network.
Пропавшими без вести числятся как минимум 160 человек. Количество жертв катаклизма еще может увеличиться.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Оно стало сильнейшим в стране за 80 лет. Толчки затронули территории соседних государств, в том числе Таиланда. В Бангкоке они привели к разрушениям зданий и гибели почти 30 человек.
Ранее стало известно, что жертвой землетрясения в Мьянме стал учитель математики из России по имени Михаил. Тело мужчины спасатели обнаружили под завалами дома в Мандалае, где жили другие иностранные педагоги. Еще четверо преподавателей пропали без вести: трое из них приехали из ЮАР, один — гражданин Филиппин.