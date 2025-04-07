Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3,6 тысячи

Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысячи, пострадали еще 5017 человек. Об этом сообщил телеканал China Global Television Network .

Пропавшими без вести числятся как минимум 160 человек. Количество жертв катаклизма еще может увеличиться.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Оно стало сильнейшим в стране за 80 лет. Толчки затронули территории соседних государств, в том числе Таиланда. В Бангкоке они привели к разрушениям зданий и гибели почти 30 человек.

Ранее стало известно, что жертвой землетрясения в Мьянме стал учитель математики из России по имени Михаил. Тело мужчины спасатели обнаружили под завалами дома в Мандалае, где жили другие иностранные педагоги. Еще четверо преподавателей пропали без вести: трое из них приехали из ЮАР, один — гражданин Филиппин.