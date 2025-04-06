Сейсмолог РАН объяснил, где в России стоит ждать землетрясений

Европейская часть России не застрахована от подземных толчков. Об этом рассказал сейсмолог РАН Алексей Завьялов в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Завьялов объяснил, что столичный регион при этом не подвержен природным колебаниям. Земная кора под Москвой, отметил он, не формирует активных сейсмических зон.

В то же время ученый уточнил, что в пределах европейской части страны потенциально опасными остаются четыре региона: Калининградская область, Крым, Северный Кавказ и Краснодарский край. Он напомнил, что в начале 2000-х в Калининграде уже фиксировалось серьезное землетрясение.

В качестве исторического примера Завьялов привел землетрясение 1927 года в Крыму, которое нашло отражение даже в литературе. Также активной зоной остаются республики Северного Кавказа, включая Дагестан и Чечню, а также Краснодарский край, подчеркнул он.

В конце марта мощнейшее землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Его жертвами стали более 3,4 тысяч человек. Хунта Мьянмы объявила по всей стране чрезвычайное положение и обратилась за международной помощи.

Россия отправила в регион десятки тонн гуманитарной помощи. В Мьянму прибыли и два борта МЧС.