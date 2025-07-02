Коробка взорвалась у жителя Копейска, когда он нес ее в руках. Медики ампутировали ему обе кисти, сообщили в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.
По данным ведомства, взрыв прогремел в среду, 2 июля, когда 61-летний мужчина шел по улице Жданова и держал коробку в руках. Кадры с места происшествия попали в распоряжение 360.ru. После того, как она взорвалась, пострадавшего госпитализировали.
Криминалисты провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. В ходе обысков в доме мужчины обнаружили обрез охотничьего ружья, составные части патронов и две банки с компонентами пороха.
Уголовные дела возбудили по статьям «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.
Ранее в Москве под днищем машины, припаркованной на Ленинском проспекте, нашли подозрительную коробку. Автомобиль может принадлежать военнослужащему.
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Коробка взорвалась в руках у жителя Копейска
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