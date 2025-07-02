Сегодня 21:51 Коробка взорвалась в руках у жителя Копейска СК: в Копейске мужчине ампутировали кисти рук после взрыва коробки 0 0 0 Эксклюзив

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Коробка взорвалась у жителя Копейска, когда он нес ее в руках. Медики ампутировали ему обе кисти, сообщили в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

По данным ведомства, взрыв прогремел в среду, 2 июля, когда 61-летний мужчина шел по улице Жданова и держал коробку в руках. Кадры с места происшествия попали в распоряжение 360.ru. После того, как она взорвалась, пострадавшего госпитализировали.

Криминалисты провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. В ходе обысков в доме мужчины обнаружили обрез охотничьего ружья, составные части патронов и две банки с компонентами пороха.

Уголовные дела возбудили по статьям «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. Ранее в Москве под днищем машины, припаркованной на Ленинском проспекте, нашли подозрительную коробку. Автомобиль может принадлежать военнослужащему.