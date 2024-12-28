Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» закольцевали плавучими заграждениями

Кормовую часть танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, закольцевали бонами — специальными плавучими заграждениями. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края .

Кормовую часть судна выбросило на мель в районе поселка Тамань. Вокруг фрагмента судна установили примерно 250 метров заграждений.

«Всего в акватории Керченского пролива по состоянию на утро 28 декабря собрали 25 тонн нефтеводяной смеси», — добавили в оперштабе.

По его данным, специалисты и волонтеры обследовали свыше 380 квадратных километров акватории Черного моря.

От разлива мазута из-за крушения двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе погибли несколько десятков дельфинов.

Нефтепродукты появились на пляжах Анапы, Благовещенской, Витязево и других курортов Кубани. Всего в воду попали более трех тысяч тонн мазута. Расчищать пострадавшие территории помогают волонтеры, но зачастую мешки с нефтепродуктами остаются у моря или даже оказываются закопанными на пляже.