«Обесценивают наш труд». Волонтер пожаловалась на оставленные у моря мешки с мазутом

Добровольцы собирают на побережье Черного моря разлившийся после крушения танкеров мазут, но мешки с нефтепродуктами на многих участках не убирают. Об этом 360.ru рассказала волонтер Евгения, работающая на пляже Витязево в Краснодарском крае.

Она пожаловалась, что скоро в море начнется шторм, и мешки с опасными веществами снова попадут в воду.

«Получается мартышкин труд, они обесценивают наш труд фактически. То есть мы собираем зря это все сейчас опять унесет в море», — объяснила девушка.

По ее словам, погрузчики и самосвалы распределяются неравномерно: на одних пляжах техники слишком много, а на других ее практически нет. В качестве примера она привела пляж Динамо, который волонтеры быстро расчищали благодаря имеющимся погрузчикам.

«Там техники было много, там было много погрузчиков на том пляже. Там было много мешков и много людей, но там погрузчики работали быстрее людей», — добавила Евгения.

Ранее жительница Анапы сообщила о валяющихся несколько дней мешках с мазутом. По ее словам, нефтепродукты вытекают прямо на центральные улицы города.