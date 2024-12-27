Под Анапой откопали зарытые на пляже мешки с мазутом
Волонтеры откопали под Анапой зарытые ранее мешки с мазутом. Об этом сообщил Telegram-канал «Разлив мазута в Черном море (ЧП)».
Пока неизвестно, почему мешки не утилизировали надлежащим образом.
360.ru пообщался с волонтером, который посетовал, что мешки не выдерживают загрязненный песок.
«Половину [мешков] унесло», — возмутился мужчина.
В беседе с другим волонтером Александром Величко выяснилось, что после введения режима ЧС федерального значения ситуация с уборкой мазута кардинально поменялась.
На пляжи вывели технику МЧС, побережье стали обследовать с помощью дронов. Однако ликвидацией последствий крушения танкеров придется заниматься еще очень долго.
Как и в первый день, большую часть мазута убирают с пляжей убирают вручную, поделился доброволец.
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