Под Анапой откопали зарытые на пляже мешки с мазутом

Волонтеры откопали под Анапой зарытые ранее мешки с мазутом. Об этом сообщил Telegram-канал «Разлив мазута в Черном море (ЧП)».

360.ru пообщался с волонтером, который посетовал, что мешки не выдерживают загрязненный песок.

Пока неизвестно, почему мешки не утилизировали надлежащим образом.

В беседе с другим волонтером Александром Величко выяснилось, что после введения режима ЧС федерального значения ситуация с уборкой мазута кардинально поменялась.

На пляжи вывели технику МЧС, побережье стали обследовать с помощью дронов. Однако ликвидацией последствий крушения танкеров придется заниматься еще очень долго.

Как и в первый день, большую часть мазута убирают с пляжей убирают вручную, поделился доброволец.