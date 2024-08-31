Корабль привлекли к тушению пожара на западе Москвы

Корабль «Полковник Чернышев» направили к месту пожара на Бережковской набережной

К тушению крупного пожара на Бережковской набережной в Москве привлекли корабль «Полковник Чернышев». Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Утром 31 августа на набережной вспыхнуло трехэтажное административное здание, площадь распространения огня составила 1000 квадратных метров.

«Ликвидация пожара на Бережковской набережной продолжается. Группировка средств и сил увеличена. На месте работают 45 единиц техники и более 130 человек. Кроме того, к тушению привлекли пожарный корабль „Полковник Чернышев“», — заявили в ведомстве.

Изначально сообщалось, что пожар произошел на складе.

Ранее субботу также произошел пожар в многоэтажке в Даниловском районе Москвы. Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть одного человека.

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