Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

Утром в субботу, 31 августа, пожар произошел в квартире в многоэтажном доме в Даниловском районе Москвы, жертвой стал один человек. Об этом 360.ru сообщил источник.
ЧП произошло в доме 14 в Духовском переулке. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание на 16-м этаже.
Площадь распространения огня составила 20 квадратных метров — загорелись коридор, кухня и комната.
Прибывшие на место спасатели пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не удалось. Причины пожара выясняются.
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