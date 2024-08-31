Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

При пожаре в квартире Даниловском районе Москвы погиб один человек

Утром в субботу, 31 августа, пожар произошел в квартире в многоэтажном доме в Даниловском районе Москвы, жертвой стал один человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в доме 14 в Духовском переулке. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание на 16-м этаже.

Площадь распространения огня составила 20 квадратных метров — загорелись коридор, кухня и комната.

Прибывшие на место спасатели пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не удалось. Причины пожара выясняются.

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