«Кому помешал сирота?» Неизвестный прострелил лоб подростку в Карелии | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 20:29 «Кому помешал сирота?» Неизвестный прострелил лоб подростку в Карелии СК: неизвестные выстрелили в голову 15-летнему подростку в городе Сегеж Freepik

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В карельском городе Сегеж неизвестные выстрелили в подростка на улице. Подробности нападения 360.ru рассказала бабушка пострадавшего мальчика, которая является его опекуном.

«Внук шел по улице с другом вечером домой и увидел вдали двух человек, которые что-то показывали пальцами в их сторону. После этого произошел выстрел, и он получил ранение в лоб. Когда ребенок упал на землю, друг подхватил его и быстро дотащил до знакомой», — указала она.

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Когда женщине сообщили о произошедшем, она сначала подумала, что это шутка. К счастью, находившийся рядом товарищ вовремя довел мальчика до знакомой. Та обработала ребенку рану, вызывала скорую помощь и полицию. Медики увезли подростка в больницу, где осмотрели и оказали всю необходимую помощь.

«Я считаю, что это был целенаправленный выстрел. Кому-то, видимо, помешал сирота. Врачи сказали, что ему повезло. При другом раскладе мог бы остаться инвалидом. Ребенок до сих пор находится в шоковом состоянии», — отметила собеседница 360.ru.

По словам женщины, в старой части Сегежа уже второй месяц нет освещения на улицах, поэтому страшно ходить в вечернее время. В том месте, где проходили школьники, установлены камеры видеонаблюдения, правоохранители уже изъяли записи для изучения.

По данным Следственного комитета, вечером 23 апреля неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в 15-летнего подростка, который гулял вместе со своим другом. Пострадавшего госпитализировали. У него обнаружили ссадину в лобной области головы.

«Данное телесное повреждение квалифицируется как не причинившее вреда здоровью. Ребенка направили домой», — уточнили в ведомстве.

Следователи проведут процессуальную проверку по факту хулиганских действий, совершенных в отношении несовершеннолетнего.