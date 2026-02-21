Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО, пострадал один человек

Вертолет Ми-8 жестко приземлился в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате ЧП пострадал один пассажир, сообщил телеграм-канал «112» .

Всего на борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Одному из пострадавших потребовалась амбулаторная помощь.

Ранее в Амурской области разбился вертолет Robinson R44, на борту находились три человека, в том числе две сотрудницы Следственного комитета и полиции. Правоохранители занимались расследованием в связи с обнаружением обезглавленного тела на лесной делянке рядом с селом Амаранка в Ромненском округе. Они выясняли, есть ли в случившемся криминальный след.

Вертолет потерпел крушение во время обратного полета, никто из находившихся на борту не выжил. Росавиация классифицировала случившееся как катастрофу. Причины ЧП устанавливаются.