Змею нашли у пиццерии в Восточном Дегунине

Пятидесятисантиметровую змею зеленого цвета обнаружили у пиццерии в столичном районе Восточное Дегунино. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП на улице Дубнинской поступила в спасательную службу в 15:11. На людей рептилия не нападала.

«Изначально ее увидели курьеры пиццерии, потом подключились жители. Говорят, что змея свалилась с окон в шестом подъезде: сперва упала на крышу, потом — на землю», — рассказала 360.ru очевидица.

Выяснить, откуда именно на улице появилась рептилия, пока не удалось. Жильцы написали в домовой чат о случившемся, но никто не откликнулся.

Ранее жителям Московской области напомнили о правилах поведения при встрече со змеей. Если она приняла угрожающую позу, необходимо медленно и без резких движений отступать назад.