Метровая змея заползла в квартиру к москвичке и напугала ее

Московские спасатели поймали черно-белую змею, которая заползла к женщине в квартиру и напугала ее. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Женщина позвонила в службу 112 и вызвала спасателей днем во вторник, 8 апреля. Она сообщила, что в ее квартиру проникла змея черно-белого окраса длиной около метра.

В помещении проводился капитальный ремонт, поэтому поимка змеи немного осложнилась, но спасатели справились, изловив рептилию за несколько минут.

«Чешуйчатую красавицу нашли между упаковками керамической плитки и поместили ее в пластиковую тару», — уточнили в департаменте.

Спасатели привезли змею в свое подразделение. Рептилию передадут представителям Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев предупредил россиян, что при укусе змеи категорически запрещено разрезать рану, прижигать ее, высасывать яд, а также употреблять кофеин или алкоголь.