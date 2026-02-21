Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы при жесткой посадке на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе при жесткой посадке вертолета Ми-8 пострадали несколько человек. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Командир воздушного судна получил травму головы, бортмеханик — руки, у одной из пассажирок произошел гипертонический криз. Остальные находившиеся на борту отделались легкими ушибами.

Всего в вертолете были три члена экипажа и семь пассажиров. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что угрозы жизни людям нет — всех осмотрели на месте.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

В субботу утром вертолет выполнял рейс из поселка Панаевск в село Яр-Сале и был вынужден приземлиться. За пассажирами направили резервный борт. Причиной ЧП назвали ошибку пилота или неисправность.