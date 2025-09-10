Команда футболиста Федора Смолова отравилась накануне матча Кубка России

Команда бывшего форварда сборной России Федора Смолова «Броук Бойз» отравилась перед матчем Кубка России по футболу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Представители команды «Броук Бойз» обедали в кафе в Геленджике после заселения на ближайшей туристической базе. Команда прибыла в Краснодарский край для участия в Кубке Alma Mater, в котором «Броуки» сыграли со сборной Кубанского госуниверситета.

У 20 игроков и сотрудников клуба наблюдаются рвота, повышенная температура и другие симптомы ротавирусной инфекции.

В результате у команды отменили тренировку перед предстоящей встречей с «Сатурном» в Кубке страны. Сам Смолов на игру против КубГУ не ездил и планирует сыграть с раменским клубом.

Ранее против Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в московском кафе. Пострадавшему диагностировали перелом стенки глазницы и нижней челюсти.