На Алтае растет число погибших от отравления постояльцев соццентра «Дом помощи»

Число погибших от отравления в соццентре «Дом помощи» на Алтае увеличилось до шести. Об этом сообщил региональный Минздрав в беседе с ТАСС .

«На 09:00 (05:00 по московскому времени) 2 декабря в стационарах находится 25 человек: <…> продолжают лечение четыре тяжелых пациента, трое легких, 17 средней степени тяжести. Один пациент в ночь на 2 декабря скончался», — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, у пациента, который ранее контактировал с больным, тоже появились признаки заболевания. Его начали лечить.

Ранее сообщали о пяти погибших. По данным следователей, люди скончались из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Руководителя соццентра арестовали на два месяца.