Количество погибших на заводе «Эластик» увеличилось до пяти

При возгорании на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области пострадали 117 человек, из них пятеро погибли. Поисково-спасательная операция продолжится ночью, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«В Рязанской области специалисты МЧС России и Росгвардии спасли из-под завалов двух человек. <…> Предварительно, известно о 117 пострадавших, из них пять человек погибли», — сообщили представители министерства.
К работе на месте ЧП подключились 350 специалистов с более чем 80 единицами техники. Для того, чтобы вести поисково-спасательную операцию круглосуточно, они установили световые башни. На отдельных участках пожарные начали проливку конструкций.
Ранее сообщалось о трех погибших при взрыве и последовавшем за ним возгорании на заводе «Эластик». Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
