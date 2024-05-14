Количество подтопленных в Курганской области домов сократилось | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 10:22 Количество подтопленных в Курганской области домов сократилось МЧС: число подтопленных под Курганом дачных домов снизилось до 5,54 тысячи РИА «Новости»

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Подтопленными в Курганской области остались 287 жилых домов, число частично ушедших под воду дачных домов снизилось до 5,54 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«По состоянию на 14 мая остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях, в шести населенных пунктах 287 жилых домов, 5547 дачных домов», — указали в ведомстве.

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От паводков также пострадали пять низководных мостов и 29 участков автодорог, добавили в пресс-службе.

Для поддержки затопленной Курганской области правительство выделило региону четыре миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на помощь пострадавшим от паводка жителям и на восстановление инфраструктуры.

Ранее прорыв дамбы зафиксировали в Омской области. По словам депутата Госдумы Андрея Алехина, в деревне Ашеваны в Усть-Ишимском районе эвакуировали жителей. Из-за паводка затопило жилые дома и местную школу.