Прорыв дамбы произошел в Омской области | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 08:20 Прорыв дамбы произошел в Омской области Депутат Алехин: в Усть-Ишимском районе Омской области произошел прорыв дамбы РИА «Новости»

Читать 360 в

В Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, спасатели начали эвакуировать местных жителей. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Андрей Алехин.

По его словам, все началось в деревне Ашеваны. Уже поступила первая информация о гибели скота.

Реклама

«Ашеваны попали первые. Наверное, власть не все предусмотрела. Может, не ожидала, что будет так. Людей оттуда эвакуировали, отвезли в школу, но потом и школу затопило. Часть людей отвезли в Усть-Ишим, кто пожелал — везут в город. Переселиться согласились не все», — заявил парламентарий.

Алехин добавил, что волна шла через Тюменскую область из Казхстана, ее «ждали».

«Проколы есть, на мой взгляд, такой волны не ожидали. Думали, что пройдет легче. Но власть делает все, что возможно. Есть проблемы, но справится область, думаю. Пострадавшие получат компенсации», — заключил он.

В понедельник, 6 мая, МЧС сообщило, в России из-за паводков подтопленными остаются около 4,2 тысячи жилых домов.