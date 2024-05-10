Пострадавшей от паводка Курганской области выделили 4 миллиарда рублей | 360°

Деньги 10 мая 2024, 10:59 Пострадавшей от паводка Курганской области выделили 4 миллиарда рублей Кабмин выделил 4 миллиарда рублей пострадавшей от паводка Курганской области РИА «Новости»

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Правительство выделило Курганской области четыре миллиарда рублей для поддержки пострадавших от паводка жителей и восстановления инфраструктуры. Текст распоряжение опубликовала пресс-служба кабмина.

«Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области», — указали в документе.

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Три миллиарда рублей направят на оказание поддержки населению в виде материальной помощи в связи с частичной или полной утратой имущества. Средства также предусмотрены на проведение капитального ремонта жилья.

В документе отметили, что один миллиард направят на восстановительные работы социальной, коммунальной инфраструктуры, обеззараживание территорий после разлива воды.

Власти Курганской, Тюменской, Оренбургской областей начали восстановительные работы. По данным МЧС, в регионах остаются подтопленными из-за весеннего половодья порядка 4,2 тысячи домов.