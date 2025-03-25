Кирпич пробил голову ребенка в детском саду во Владикавказе

Кирпич упал на голову семилетней девочке в частном детском саду во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по РСО-Алания.

По предварительным данным, в одном из частных дошкольных учреждений ребенок получил травму из-за того, что ему на голову упал кирпич. Подробности происшествия не уточнялись. Врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь.

Следователи организовали процессуальную проверку. Правоохранители дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за организацию безопасного пребывания детей в дошкольной организации.

Ранее несчастный случай произошел в детском саду в Нижнем Новгороде. Во время прогулки скончался трехлетний ребенок. Он зацепился одеждой за игровое оборудование и умер от асфиксии.