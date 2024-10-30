Кировский депутат сломал шлагбаум во дворе дома

Парламентарий заехал на машине во двор дома № 39 на улице Труда в Кирове. После этого он решил сломать препятствие на своем пути.

На кадрах видно, как Журавлев подошел к шлагбауму и собственноручно поднял его вверх. Затем депутат вернулся в красный автомобиль и покинул двор.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов нахамил журналисту за вопрос о секс-скандале в Государственной думе с участием парламентария Дениса Парфенова. Депутат заявил, что представитель СМИ «занимается дерьмом».