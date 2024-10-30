Кировский депутат сломал шлагбаум во дворе дома

Депутат кировской городской думы Владимир Журавлев сломал шлагбаум. Видео с камер наблюдения появилось в распоряжении 360.ru.
Парламентарий заехал на машине во двор дома № 39 на улице Труда в Кирове. После этого он решил сломать препятствие на своем пути.
На кадрах видно, как Журавлев подошел к шлагбауму и собственноручно поднял его вверх. Затем депутат вернулся в красный автомобиль и покинул двор.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов нахамил журналисту за вопрос о секс-скандале в Государственной думе с участием парламентария Дениса Парфенова. Депутат заявил, что представитель СМИ «занимается дерьмом».
«Эта продукция не на отгрузку». Руководство МКД прокомментировало грязь на складе
Премьера спектакля «Аладдин и волшебная лампа» прошла в Химках
«Куча трупов». Неизвестные массово отравили голубей в Москве
Лучших работников сельского хозяйства наградили в Можайске
Сельских старост поздравили с профессиональным праздником в Волоколамске
Пациента с риском гангрены спасли в больнице Сергиева Посада
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте