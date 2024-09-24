Зюганов нахамил журналисту за вопрос о секс-скандале в Госдуме

Зюганов отчитал журналиста за вопрос о видео с двойником депутата Парфенова

Вопрос о разошедшемся по Сети видео с приездом эскортницы в Госдуму на встречу с человеком, похожим на депутата от КПРФ Дениса Парфенова, вызвал бурю эмоций у лидера фракции Геннадия Зюганова. Политик резко отчитал журналиста и заявил, что автор вопроса «занимается дерьмом». Видео с комментарием политика опубликовал Telegram-канал Shot.

В ходе нотации Зюганов предложил сотруднику СМИ отправиться в зону проведения специальной военной операции, не уточнив, как это поможет с получением информации о поведении человека, похожего на Парфенова.

«Ну был на фронте хоть раз? <…> Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — заявил Зюганов.

В конце прошлой недели в Telegram-каналах разошлось видео, где похожий на женатого депутата Дениса Парфенова мужчина развлекается с пришедшей по его вызову эскортницей в кабинете, схожем по обстановке с помещением в Госдуме.

По неподтвержденным данным, скрытую камеру в сумке принесла сотрудница секс-услуг, а самому видео не менее пяти лет.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в комментарии 360.ru заявил, что впервые слышит о скандале, а Парфенова охарактеризовал как интеллигентного человека из приличной семьи. Жестче высказалась член комитета Госдумы по этике Елена Драпеко, которая пригрозила тюрьмой авторам видео.