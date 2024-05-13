Кировские подростки проломили стекло автомобиля игрушечным трактором | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 14:37 Кировские подростки проломили стекло автомобиля игрушечным трактором Источник 360.ru: в Кирове школьники разбили машину сброшенной с крыши игрушкой

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Подростки в Кирове кидали с крыши 25-этажного дома на асфальт игрушки. Во время такой «забавы» они повредили припаркованный автомобиль. Об этом сообщил источник 360.ru.

Школьники сбросили с большой высоты килограммовый детский трактор с ковшом. Предмет разбил заднее стекло автомобиля KIA. Видеозапись с произошедшим оказалась в распоряжении 360.ru. Владелец машины оценил нанесенный ущерб в 29 500 рублей. По информации источника, родители школьников пообещали выплатить эту сумму.

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